Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер считает, что в отношениях Российской Федерации и Запада на данный момент наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. Картер заявил, что это может привести к войне из-за "случайности".

Об этом сообщает Daily Express.

По словам Картера, конкуренция между странами ведет лишь к усилению напряженности.

"Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам", — сказал он.

Как уточнили журналисты издания, причиной для такого беспокойства Запада является миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Напомним, уже почти неделю длится миграционный кризис на границе Беларуси с Польшей.

В пятницу, 12 ноября, небольшая группа военнослужащих Великобритании была направлена на границу Польши для того, чтобы изучить какую инженерную поддержку может оказать Соединенное Королевство в решении ситуации на польско-белорусской границе.

"Страна" подробно разбиралась, почему к границе Беларуси с Польшей стягивают войска разных стран.