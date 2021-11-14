Польша ведет переговоры с Литвой и Латвией о возможности созыва Совета НАТО из-за сложившейся на границе с Беларусью ситуации с мигрантами.

Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью РАР.

Мы обсуждаем с Латвией и, в особенности, с Литвой, не запустить ли статью 4 НАТО", - сказал Моравецкий.

Упомянутая польским премьером статья 4 Североатлантического договора гласит о возможности созыва Совета НАТО, если одна из стран союза считает, что существует угроза ее территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

"Кажется, это становится все более необходимым. Потому что уже недостаточно того, чтобы мы публично выражали свою озабоченность - теперь нужны уже конкретные шаги и участие всего альянса", - сказал премьер-министр Польши.

Напомним, "Страна" сообщала о том, что правоохранители Польши заявили, что в субботу, 13 ноября, на территорию страны ворвалась группа из 50 мигрантов.

Кроме того, сегодня, 14 ноября, стало известно, что в понедельник, 15 ноября, главы МИД стран Евросоюза планируют расширить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.