Глава правления российского "Автодора" Вячеслав Петушенко пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что уже к 2024 году появится возможность доехать из Санкт-Петербурга в Севастополь без остановок на светофорах.

Об этом пишет ТАСС.

"Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тыс. км (от Петербурга до Севастополя - Ред.) мы проедем без проблем", - сказал Петушенко.

Кроме того, он рассказал, что трасса М-4, которая идет до Краснодара, трасса Москва - Санкт-Петербург и проект ЦКАД, который уже завершен, дают возможность "создать ось Север - Юг от Санкт-Петербурга до Черного моря с учетом того, что наши коллеги построят трассу от Краснодара до Керченского моста".

Напомним, в 2020 году Евросоюз расширил список лиц в отношении которых введены санкции из-за строительства Керченского моста.

Также сообщалось, что Швейцария ввела санкции против четырёх российских компаний и двух россиян, которые принимали участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста.