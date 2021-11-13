Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ничего не слышал об угрозах лидера Беларуси Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в страны Евросоюза. Однако, Путин поговорит с ним об этом.

Об этом российский президент сообщил в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

"Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", - заявил Путин.

По словам Путина, Александр Лукашенко в принципе может остановить транзит, но это будет нарушением контрактных обязательств.

"Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал", - добавил президент РФ.

Напомним, в Евросоюзе заявили о возможности введения новых санкций против Беларуси в ответ на миграционный кризис на польско-белорусской границе.

В связи с этим Александр Лукашенко заявил, что готов перекрыть газ Западу. Он сообщил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал - Европа, при этом в последнее время объемы транзита голубого топлива из России на Запад значительно увеличились.

Евросоюз отреагировал на угрозу Лукашенко перекрыть газ и заявили, что не позволят президенту Беларуси запугать Евросоюз угрозами.