Для экономики непризнанных "республик" Донбасса, похоже, впервые за все годы после начала войны появился свет в конце тоннеля.

На днях "глава ДНР" Пушилин заявил, что местная промышленность настолько ожила, что ей не хватает коксующегося угля (он используется для нужд металлургии). В последнее время из Донбасса действительно все чаще поступают сообщения о перезапуске тех или иных предприятий на подконтрольных территориях.

С весны промышленность перезапускает российский менеджер Евгений Юрченко - ему в управление передали активы, которые ранее контролировал олигарх Сергей Курченко.

Речь идет о семи заводах. В"ДНР": Енакиевский металлургический завод, Макеевский металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление. В "ЛНР": Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод.

За лето были устранены долги по зарплатам. Теперь "республики" рапортуют о том, что заводам из-за роста производства уже не хватает сырья.

А вчера произошло еще более значимое событие. Президент России Путин открыл российский рынок для товаров из "ДНР" и "ЛНР", допустив их даже к государственным закупкам. То есть стало понятно, зачем предприятия "республик" накануне начали реанимировать.

"Страна" на примере "ДНР" разбиралась, удалось ли перезапустить заводы и что для местной экономики означает путинский указ.

Что известно о Юрченко и его планах относительно заводов "ЛДНР"

Россиянин Евгений Юрченко занялся донецкой промышленностью в мае 2021 года - и понятно, что его на это делегировал Кремль. Уже к осени удалось погасить долги по зарплатам, и дальше речь пошла об инвестициях.

Новый управляющий в октябре говорил о 10,7 млрд рублей (примерно 3,9 млрд гривен), которые в течение 2022 года будут сюда вложены: "Но я думаю, что цифра будет больше, потому что сейчас то производство, на которое мы выходим, и те темпы, которые мы набираем, требуют все большего и большего финансирования".

Юрченко говорил, что до конца этого года более 3 млрд рублей (1,1 млрд гривен) будет потрачено на восстановление оборудования на предприятиях. Он также сообщил и о планах произвести на предприятиях "Южной горно-металлургической компании" (компания Юрченко, которой отдали в управление часть заводов "ДНР") в 2022 году 5 млн тонн стали.

В ближайшее время ЮГМК планирует взять под свое управление новые предприятия в обеих "республиках". Но, как признавал сам Юрченко, угля для них не хватает.

Пушилин заявлял на днях, что с конца 2018 года в "республике" открыто 28 новых лав, еще 11 введут в эксплуатацию в 2022 году. Тем не менее угля мало, и его приходится везти из России.

Судя по отчетам местной прессы, семь крупных предприятий действительно возобновили работу вскоре после назначения Юрченко и особенно активизировались осенью.

Как возобновили работу крупные заводы "ЛДНР"

Одно из самых крупных предприятий - Енакиевский металлургический завод. Который юридически принадлежит холдингу Рината Ахметова "Метинвест", но с весны 2017 года управляется "республиками".

19 сентября на предприятии раздута и выведена на рабочие параметры доменная печь №3 и начато производство стали в конвертерном цехе.

"Это завершающее звено было. Можно смело говорить о том, что Енакиевский металлургический завод – завод полного металлургического цикла – начал работать по штатной схеме", – сказал "руководитель" предприятия Александр Коваленко.

Енакиевский металлургический завод. Фото с сайта "АГ ДНР"

Макеевский металлургический завод 2 ноября запустил прокатный стан 390 и начал производство арматуры.

"Нагревательную печь цеха прокатного передела ММЗ поставили на розжиг 29 октября, а сегодня (2 ноября — прим. ред.) произведен запуск прокатного стана 390 и начато производство арматуры", - сообщили в "ДНР".

Заготовка на ММЗ поступает с Енакиевского металлургического завода. Стан 390 - это среднесортный прокатный стан для производства арматурного проката в диаметрах 8−40 мм, проектная мощность которого 720 тысяч тонн готового проката в год.

Юрченко (по центру) на Макеевском металлургическом заводе

Журналисты "ДНР" подготовили о возобновлении работы предприятия такой очерк:

"Вновь застыли цеха уже в ходе гражданской войны на Украине. Но сегодня завод имеет все шансы открыть новую страницу своей истории. Это впечатление только усиливается, когда видишь, как от порезки квадратной заготовки на мерные краты и нагрева ее в печи прокатка идет через черновой и чистовой станы. Раскаленная проволока вьется бесконечными огненными кольцами словно змея. Зрелище действительно завораживающее".

Макеевский металлургический завод

Подробнее о деятельности ММЗ рассказал начальник проволочного стана 150 Михаил Сторублев: "Из-за неритмичной поставки квадратной заготовки мы прокатывали 15-20 тысяч тонн проволоки в месяц при мощности в 75 тысяч тонн. Стан был запущен по новой 20 сентября после длительного простоя. До этого последнее производство было в марте - прокатали мы 313 тонн, затем стан был остановлен".

Алчевский металлургический комбинат (АМК, юридически принадлежит "Индустриальному союзу Донбасса", но с весны 2017 года управляется "ЛНР") 15 октября запустил в работу вторую доменную печь. Об этом журналистам заявил Евгений Юрченко.

"Сегодня историческое событие, важное не только для "ЛНР", не только Алчевска, но и всего Донбасса. Сегодня была задута вторая печь Алчевского металлургического комбината, печь № 1. До этого успешно была задута и планирует дать первый чугун печь №5. Если у печи №5 общий промышленный объем на уровне 2,5 тысячи тонн чугуна в день, то печь №1, которая сегодня была запущена, - это очень современное производство, планирует выйти на объем до 7 тысяч тонн чугуна в сутки", - сказал Юрченко.

Алчевский металлургический комбинат

Он поздравил коллектив АМК с запуском второй на предприятии печи: "Все будем наблюдать за ее активной жизнью, за тем, чтобы она вышла на плановые показатели, и чтобы вы гордились своим родным предприятием, и чтобы предприятие гордилось своими сотрудниками", - добавил Юрченко.

Евгений Юрченко на переднем плане крайний справа

Ранее председатель Федерации профсоюзов "ЛНР" Игорь Рябушкин сообщал, что новый инвестор погасил задолженность по заработной плате за январь и часть февраля перед рабочими АМК.

Как сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на пресс-службу предприятия, выплавлено первые 300 тонн стали.

"Работники филиала №1 "Алчевский металлургический комбинат" ООО "Южный горно-металлургический комплекс" запустили сталеплавильное производство и выплавили первые после долгого простоя кислородно-конвертерного цеха 300 тонн стали", - говорится в сообщении.

Правда, вскоре после запуска доменная печь №5 была остановлена из-за трещины в броне. Ее залатали за пять суток.

Стахановский ферросплавный завод (СФЗ) 15 октября отчитался о своих планах. В ближайшие месяцы, по словам Юрченко, там намерены запустить в работу две печи, а также наладить выпуск электродной массы.

Юрченко встретился с трудовым коллективом и руководством предприятия. Он рассказал, что в настоящее время на заводе успешно работает печь №4 по выплавке ферросилиция.

"У нас есть устойчивый спрос на предприятиях ЮГМК на это сырье (ферросилиций). Мы планируем запустить печь № 7 в начале 2022 года, и мы планируем запустить в конце этого (2021) года либо в первых числах 2022 года печь № 3 по (производству) ферросиликомарганцу, которая будет не только являться основой для нашего производства, но и (иметь) экспортный потенциал", - сказал Евгений Юрченко.

Евгений Юрченко (в пиджаке) на Стахановском ферросплавном заводе

По его словам, на СФЗ "планируется наладить выпуск электродной массы": "Для Южного горно-металлургического комплекса в первую очередь важна сырьевая база, и, безусловно, Стахановский завод ферросплавов для нас является одной из жемчужин, уникальным производством, которое не представлено в других регионах".

Управляющий филиалом № 7 "Стахановский завод ферросплавов" ЮГМК Владимир Гордиенко рассказал, что предприятие планирует запустить две печи для обеспечения сырьем Алчевского и Енакиевского металлургических комбинатов.

"На данный момент на предприятии работают 400 человек. Но на этом количестве мы не планируем останавливаться", - сказал Гордиенко.

Стахановский ферросплавный завод

Макеевский коксохимический завод (МКЗ) 10 ноября также отчитался об успехах. Сообщается, что на экспорт были отправлены первые товары после долгого простоя.

В сюжете местных СМИ сообщается, что Макеевкокс начал отгружать произведенную продукцию на продажу за рубежом.

Более 60 вагонов доменного кокса и сырого бензола уже готовятся к отправке в Российскую Федерацию. Как сообщал ранее Евгений Юрченко, товары, сделанные в "ДНР", востребованы за границей.

Путин открыл шлагбаум

Все эти производственные достижения важны также с точки зрения вчерашнего указа президента РФ.

15 ноября Владимир Путин выпустил указ, которым фактически приравнял товары из "ЛДНР" к российским. А также открыл им доступ к рынку России - даже в более полном объеме, нежели Беларуси в рамках Союзного государства.

Документ за подписью Путина носит название "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Владимир Путин сообщает, что решение он принял "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

В рамках такой поддержки от постановил:

Признавать в России сертификаты соответствия, выданные в "ДНР" и "ЛНР". То есть теперь они могут продавать свою продукцию в РФ официально напрямую, без "прокладок" с российской регистрацией.

Допустить предприятия из "ДНР" и "ЛНР" к российским госзакупкам.

Не ограничивать импорт из "республик" по количеству.

Отмечено, что указ действует до политического урегулирования на территории ОРДЛО в рамках Минских соглашений. То есть де-факто - либо бессрочно, либо на годы вперед.

Простыми словами, это означает, что теперь производимые в "ЛДНР" товары под своими этикетками будут продаваться в России. Для них будут действовать те же условия, что для продукции российского производства. Донецкую и луганскую продукцию смогут заказывать в том числе госкомпании РФ в рамках государственных закупок - а это огромный рынок и доступ к миллиардным ресурсам.

Второе - уже на законных в России основаниях российские компании смогут продавать в "ЛДНР" свои товары.

Более детальная информация станет известна в ближайший месяц. Такой срок Путин выделил правительству для определения перечня таких товаров и пунктов пропуска для них через границу. То есть не исключено, что откроются новые пункты - уже для грузоперевозок.

По сути - экономике "ЛДНР" дается зеленый свет на российском рынке. То есть ее интеграция в РФ резко ускоряется. И теперь становится понятно, зачем с весны россияне "поднимают" предприятия в "республиках".

В геополитическом смысле это означает, что в Москве уже не верят в скорую реинтеграцию Донбасса в Украину на основе Минских соглашений из-за полного тупика в переговорах и нежелания Киева выполнять политическую часть соглашений (выборы, предоставление особого статуса, амнистия).

Россия, судя по всему, решила в таких условиях сама экономически интегрировать неподконтрольную Украине часть Донбасса и перезапустить его экономику. В этом же контексте идут и инициативы (правда, пока официально не подтвержденные) вложить в социальную сферу Донбасса (то есть в повышение зарплат бюджетникам и пенсий) за три года 900 миллиардов рублей.

Очевидно, что это делает все менее реальными перспективы возвращения украинского контроля над этими территориями.