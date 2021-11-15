Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получат гуманитарную поддержку. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, речь идет об "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины".

Также сертификаты о происхождении товаров теперь будут допускаться наравне с российскими к участию в госзакупках.

Решение было принято в целях защиты прав и свобод, а также недопущения "дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады", говорится в указе. В качестве еще одной предпосылки называется пандемия коронавируса COVID-19.

"Таким образом, экономическая интеграция "республик" в Россию ускоряется", - комментирует ситуацию телеграм-канале "Политика страны".

Ранее мы уже писали о том, что Россия может открыть масштабное финансирование для увеличения пенсий и зарплат в "республиках" Донбасса. И делать это на протяжении как минимум трех лет. "Страна" выясняла, зачем Россия собирается вливать деньги в "республики".

Кроме этого, недавно в Донецк приехал российский предприниматель Евгений Юрченко, который с лета управляет семью крупнейшими предприятиями "республики". Российский менеджер озвучил новые планы относительно местной промышленности - на ближайшие несколько лет. В частности, по масштабным инвестициям в местную промышленность, рост зарплат и даже открытие первого частного банка.