На заседании 16 ноября депутаты Львовского облсовета приняли обращение к правительству и президенту с призывом развернуть силы территориальной обороны и начать подготовку к национальному сопротивлению в связи с нарастающей угрозой со стороны России.

По данным "Зеркала недели", за проголосовали 55 депутатов.

"Призываем всех причастных к выполнению требований закона Украины "Об основах национального сопротивления" – от Кабинета министров Украины, министерства обороны и главнокомандующего Вооруженными силами Украины к местным администрациям и местным советам – безотлагательно приступить к развертыванию территориальной обороны, движению сопротивления и подготовке граждан Украины к национальному сопротивления", – цитирует издание обращение.

Также депутаты обратились к руководству государства с просьбой увеличить в 2022 году расходы на армию.

"Именно такие действия, а не намерения заглянуть в глаза Путину ожидает сегодня от верховного главнокомандующего все украинское общество", – уверяют депутаты облсовета.

Кроме того, депутаты обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и приняли обращение к президенту и премьер-министру еще и в связи с нею.

Их встревожило прибытие очередной партии белорусских вооруженных силовиков.

"При таких обстоятельствах Украина не может чувствовать себя в безопасности. Воплотив сценарий нападения на польскую границу, Россия может использовать ситуацию для давления на западные страны и переговоры с ними. Последствия таких переговоров могут оказаться крайне опасными", - говорится в обращении.

Депутаты считают, что уже сейчас должны быть введены четкие шаги и опережающие действия. А именно:

немедленное укрепление белорусско-украинской границы, в частности, колючей проволокой, как это сделали Польша и Литва;

принятие законопроекта о введении моратория на размещение нелегальных мигрантов на территории Украины до окончания войны;

готовность к введению в граничащих с Беларусью областях чрезвычайного положения в случае обострения миграционного кризиса.

Ранее тот же облсовет просил Кабмин и Раду признать борцами за независимость Украины дивизию СС "Галичина".

Также он требовал ввести визы и разорвать дипотношения с Россией.