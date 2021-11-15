Спецслужбы западных стран располагают данными о "высокой вероятности" попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине в ближайшую зиму, в том числе и путем военного вторжения. В то же время указывается, что может быть и не будет никакого нападения и информация спецслужб требует дополнительного изучения.

Об этом пишет британское издание Financial Times.

В проводится мысль о том, что главная цель России, вне зависимости от того планирует ли она нападать или нет, - "дестабилизация Украины".

Так, со ссылкой на анонимного европейского чиновника FT сообщает, что даже если Россия не вторгнется, то будет оказывать давление, которое "максимально затрудняет развитие и укрепление Украины как страны".

Ту же мысль развивает и замглавы Минобороны Анна Маляр, которую цитирует газета. Она говорит, что разведданые Запада "требуют дальнейшего обсуждения", и уточнила, что там "подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой".

При этом, по словам чиновницы, западные спецслужбы в своих прогнозах опираются не только на данные о сосредоточении более 90 тысяч российских войск по периметру границ с Украиной, но и на какие-либо другие сведения, очевидно, секретного характера. При этом издание указывает, что полной ясности о намерениях России у Запада нет, и интерпретация собранных разведкой данных "требует дальнейшего обсуждения".

Нынешняя ситуация в статье названа более опасной, чем весеннее обострение у границ с Украиной, когда Россия под предлогом учений также собрала большую группировку.

Статью Financial Times прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны":

"На самом деле, как уже писала "Страна", политическая ситуация сейчас для Зеленского и украинской власти действительно быстро ухудшается. Но виновна в этом не Россия, а сам Зеленский, который своей беспредельной политикой внесудебных расправ через санкции СНБО, своей тотальной коррупцией, экономическими провалами и отжимом бизнеса настроил против себя очень широкие слои - и население, и крупный бизнес, и представителей почти всех политических сил.

И если он продолжит ту же политику, то дестабилизация вполне может быть. Причём, повторимся, без всякого вмешательства России.

Именно об этом стоит задуматься на Западе вместо того, чтоб плодить мутные истории на тему "может Москва нападет, а может и нет", - пишет телеграмм-канал.

Ранее мы писали о том, что вслед за серией публикаций о якобы скоплении у украинских границ российских войск США предупредили Евросоюз, что РФ обдумывает вторжение в Украину, поскольку между Москвой и блоком возникли противоречия из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

Также "Страна" сообщала, что Великобритания готова перебросить в Украину до 600 бойцов сил спецназначения из-за угрозы "вторжения России", о котором в последнее время много говорят США.

В то же время президент Российской Федерации Владимир Путин опроверг подготовку нападения России на Украину.