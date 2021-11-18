Внештатный советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал новую дату "нападения России на Украину". Атака, по его мнению, может произойти во время рождественских каникул.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Арестович призвал не верить слухам, что Россия пойдет в наступление после Нового года, и заявил, что "русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца".

По его мнению, Россия атакует на католическое Рождество (25 декабря).

"Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма - на Энергодар, а с севера - на Черкассы и на Днепр", — заявил Арестович, отметив, что целью "нападения" будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование "марионеточного" правительства.

Напомним, в конце октября Washington Post написала о том, что Россия вновь перебрасывает войска к границам с Украиной.

Также сообщалось, что Арестович считает, что Россия может пойти в наступление на Украину из-за мигрантов на границе Польши.