Арестович рассказал, как на Рождество Россия сходящимися ударами рассечет Украину на две части
Внештатный советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович назвал новую дату "нападения России на Украину". Атака, по его мнению, может произойти во время рождественских каникул.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Арестович призвал не верить слухам, что Россия пойдет в наступление после Нового года, и заявил, что "русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца".
По его мнению, Россия атакует на католическое Рождество (25 декабря).
"Я думаю, что реальные сроки — это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно. Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма - на Энергодар, а с севера - на Черкассы и на Днепр", — заявил Арестович, отметив, что целью "нападения" будет создание политического кризиса в Киеве, свержение Зеленского и формирование "марионеточного" правительства.
Напомним, в конце октября Washington Post написала о том, что Россия вновь перебрасывает войска к границам с Украиной.
Также сообщалось, что Арестович считает, что Россия может пойти в наступление на Украину из-за мигрантов на границе Польши.