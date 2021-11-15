США и их европейские союзники обсуждают возможные ответные меры, если президент России Владимир Путин предпримет военные действия против Украины. Меры включают новые санкции в отношении Москвы и дальнейшую помощь Киеву в сфере безопасности.

Об этом сообщает 15 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, высокопоставленные официальные лица США выдвинули идею пакета мер во время обсуждений с европейскими коллегами на прошлой неделе. Чиновники заявили, что администрация Байдена уже разрабатывает проект вариантов противодействия возможным действиям России.

Источники Bloomberg отметили, что проработка ответных мер находится на ранней стадии и потребует дополнительных обсуждений.

Собеседники агентства не стали уточнять, какие именно ограничения может включать новый пакет санкций. Ссылаясь на опыт предыдущих ограничений в отношении Москвы, агентство утверждает, что новые санкции скорее всего затронут российский энергетический сектор. Официальный представитель Белого дома отказалась комментировать эти выводы.

Напомним, с конца октября американская пресса настойчиво пишет о концентрации войск РФ у границы с Украиной и намерении России напасть на нашу страну.

Эту информацию не раз опровергали в Москве, до недавних пор отказывалась ее подтверждать и украинская сторона - начиная с Госпогранслужбы и заканчивая президентом Зеленским.