Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что повестка будущей встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина будет огромна. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, для того чтобы контакт состоялся, нужна основательная подготовка, "чем мы и занимаемся".

В то же время заглавы МИД сообщил, что Штаты выдвигают Москве ряд претензий, в том числе касательно Украины.

"Им нужно объяснить детально, что и как происходит, мы этим занимаемся", - сказал он.

Напомним, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления о существующей угрозе вторжения РФ на Украину.

Также "Страна" писала, что со стороны американской прессы слухи о вторжении России ходят уже несколько недель. В этот нарратив недавно включился и Киев. Если еще пару недель назад "скопление российских войск на границе" опровергали, а то и вовсе называли дезинформацией Кремля - то теперь обстановку, наоборот, нагнетают. И даже выдвигают предполагаемые даты нападения.

Тем временем руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что вероятное наступление может начаться с юга и востока. А говоря о возможной дате наступления Буданов рассказал, что "наши оценки такие же, как и у американских коллег". Они утверждали, что наступление возможно в январе-феврале 2022 года.