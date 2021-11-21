Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать заявления о существующей угрозе вторжения РФ на Украину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления Пескова в программе "Москва. Кремль. Путин".

Отвечая на вопросы журналиста в эфире, Песков заявил: "Этого нельзя исключать". Так он прокомментировал предположение, что заявление о том, что РФ готовится вторгнуться на Украину, заставляет задуматься о возможности провокации. Он считает, что "эта истерика нагнетается искусственно".

"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал Песков.

Кроме того, он также добавил, что что в будущем попытки силового решения проблем на юго-востоке Украины повлекут за собой самые серьезные последствия.

На вопрос журналиста о том, чего же, по мнению Пескова, добивается Украина, он ответил так:

"Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе".

Кроме того, Песков убежден, что Украина "добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше". "Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые-самые серьезные последствия".

Он также завил, что три участника "нормандской четверки" (речь о Германии, Франции и Украине - Ред.) не проявляют желания понять, что Минские соглашения - главный документ для решения конфликтов на Украине.

"Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей - это президент России Владимир Путин", - сказал Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что в феврале 2015 года в Минске лидеры этих четырех страх "лично принимали участие в их разработке".

"Президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече, я имею в виду в политическом плане, Меркель уже исполняющая обязанности и остается только Путин", - объяснил свою точку зрения Песков.

"И вот эти трое, они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта", - сказал он.

Ранее американская разведка сообщала, что через несколько недель войска Российской Федерации могут произвести вторжение на украинскую территорию. Избежать этого может вмешательство в ситуацию стран Запада.

Напомним, что со стороны американской прессы слухи о вторжении России ходят уже несколько недель. В этот нарратив недавно включился и Киев. Если еще пару недель назад "скопление российских войск на границе" опровергали, а то и вовсе называли дезинформацией Кремля - то теперь обстановку, наоборот, нагнетают. И даже выдвигают предполагаемые даты нападения.

Тем временем руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что вероятное наступление может начаться с юга и востока. А говоря о возможной дате наступления Буданов рассказал, что "наши оценки такие же, как и у американских коллег". Они утверждали, что наступление возможно в январе-феврале 2022 года.

Детальнее о ситуации с нагнетанием обстановки из-за возможной атаки РФ читайте в материале "Страны" здесь.