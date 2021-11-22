Министр иностранных дел России Сергей Лавров вслед за своим заместителем Сергеем Рябковым заявил, что президенты РФ и США - Владимир Путин и Джо Байден в ходе будущей встречи обсудят Украину.

Об этом глава российского ведомства заявил, в понедельник, 22 ноября, пишет РИА "Новости".

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал он.

Напомним, несколько дней назад секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев после телефонной беседы с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном сообщил, что новая встреча Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в текущем году.

После этого в Белом доме также заявили о возможности дальнейших контактов президентов США и РФ, поскольку между ними есть договоренность поддерживать связь. А несколько дней назад в МИД РФ заявили, что занимаются подготовкой встречи глав государств.

Отметим, что в последний раз Байден и Путин встречались в июне 2021 года, где стороны согласились продолжать контакты на высоком уровне. Как прошел саммит президентов "Страна" ранее подробно рассказывала.