В Белом доме не исключают возможность дальнейших контактов президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку между ними есть договоренность поддерживать связь. Она была достигнута после саммита Байдена и Путина в июне 2021 года, где стороны согласились продолжать контакты на высоком уровне, и с тех пор США и РФ действовали в этом направлении.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не исключаю возможности того, что в какой-то момент в будущем президент США поговорит с президентом России", - сказала она на брифинге.

Напомним, накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев после телефонной беседы с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном 18 ноября сообщил, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться уже в текущем году.

Ранее "Страна" писала о том, что в США конгрессмены предложили не признавать Путина президентом РФ после завершения его текущего срока.

Также мы сообщали, что в Кремле готовят контакт Байдена и Путина на высшем уровне.