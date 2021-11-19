В США двое конгрессменов внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию с предложением не признавать Владимира Путина президентом России в случае, если он победит на выборах в 2024 году.

Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Авторы резолюции - конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон. Они заявили, что поправки в конституцию России от 2020 года "вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств", поэтому США не должны признавать его президентом после завершения его текущего срока 7 мая 2024 года.

"Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно", - говорится в релизе.

Впрочем, резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Напомним, "Страна" писала о том, Конгресс США отстранил от должностей в комитетах сенатора за мультфильм с Байденом в Твиттере.

Также мы сообщали, что в Москве заявили, что новая встреча Путина и Байдена может состояться еще в этом году.