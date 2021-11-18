Глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов заявил, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина о гуманитарной поддержке "Л/ДНР" - "вынужденный ответ Москвы на действия Киева". Кроме того, он призвал Украину к переговорам с Донецком и Луганском.

"Указ президента России является вынужденным ответом на действия Киева, которые направлены на эскалацию конфликта и фактически подпадают под Конвенцию ООН "О предотвращении проявлений геноцида". Необходимо, чтобы украинские власти начали выполнять взятые обязательства по урегулированию и нести ответственность за свои агрессивные действия. Целенаправленная эскалация конфликта Украиной - это тупик, из которого нет выхода", - сообщил Грызлов журналистам.

Кроме того, он заявил, что Украина должна в ближайшие сроки начать переговоры с представителями "власти" оккупированной территории на востоке страны. В частности, вопросы касаются политического урегулирования.

"Мы еще раз призываем украинскую делегацию как можно скорее начать переговоры по всеобъемлющему политическому урегулированию в соответствии с минскими соглашениями непосредственно с Донецком и Луганском для скорейшего наступления мира на юго-востоке Украины", - сказал Грызлов.

Ранее мы уже писали о том, что РФ может открыть масштабное финансирование для увеличения пенсий и зарплат в "республиках" Донбасса. И делать это на протяжении как минимум трех лет. В своей аналитической статье "Страна" разобаралась, зачем Россия собирается вливать деньги в "республики".

Кроме этого, в октябре в Донецк приехал российский предприниматель Евгений Юрченко, который с лета управляет семью крупнейшими предприятиями "республики". Российский менеджер озвучил новые планы относительно местной промышленности - на ближайшие несколько лет. В частности, по масштабным инвестициям в местную промышленность, рост зарплат и даже открытие первого частного банка.