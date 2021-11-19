Палата представителей Конгресса 18 ноября проголосовала за отстранение от должностей в комитетах и публичное порицание конгрессмена-республиканца от Аризоны Пола Госара.

Поводом стала публикация политиком короткого мультфильма, в котором герой с его лицом размахивает мечами перед фотографией Байдена и отрубает голову персонажу с чертами демократа Александры Окасио-Кортес.

Об этом пишет газета The Guardian.

Во время заседания палаты Госар, один из самых ультраправых членов Конгресса, сидел в зале и слушал, как его коллеги обсуждали его наказание.

Однопартийцы "потерпевшей" Окасио-Кортес настаивали на том, что призывать к насилию в отношении представителей власти в такой или какой-либо другой форме нельзя. Республиканцы же говорили, что ничего страшного в кровавой анимации нет.

В итоге отстранение сенатора одобрила большая часть присутствующих - было подано 223 голоса за (и 207 против). За проголосовали все демократы и всего два республиканца: Лиз Чейни из Вайоминга и Адам Кинзингер из Иллинойса. Госара лишили членства в комитете по надзору палаты представителей, где он работает вместе с Окасио-Кортес, и комитете по природным ресурсам.

Госар опубликовал видео в начале этого месяца в своем Твиттере, сопроводив его вопросом: "Есть ли фанаты аниме?"

Видео Госар назвал "карикатурой" и в итоге удалил.

Ранее "Страна" сообщала, что 17 ноября суд США приговорил участника штурма Капитолия Джейкоба Энтони Ченсли, известного по прозвищу Шаман, к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

Мы также писали, что Трамп выступил с заявлением о необходимости расследования Конгрессом США всех обстоятельств операции по выводу войск из Афганистана.