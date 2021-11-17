В среду, 17 ноября, суд США приговорил участника штурма Капитолия Джейкоба Энтони Ченсли, известного по прозвищу "шаман", к 3 годам и пяти месяцам тюрьмы.

Об этом сообщает Reuters.

Прокуратура попросила окружного судью США приговорить Ченсли, который в сентябре признал себя виновным, к более длительному тюремному сроку. Однако судья приговорил его к 41 месяцу тюрьмы.

"Самое сложное в этом то, что я знаю, что виноват", - сказал Ченсли во время своей длительной речи перед вынесением приговора.

Он также описал свое трудное детство и сказал, что он взял на себя ответственность за свое поведение и рассказал, что думал, что получит "двадцать лет одиночного заключения".

В то время, пока "шаман" находился под стражей, тюремные чиновники диагностировали ему преходящую шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу. Когда он признал себя виновным, то сказал, что разочарован тем, что Трамп не помиловал его.

Напомним, Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке и c копьем в руках. Кто он такой и что означает его наряд подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что летом в США отправили в тюрьму первого участника зимнего штурма Капитолия.