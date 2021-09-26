Американские журналисты утверждают, что среди участников штурма Капитолия находился информатор из Федерального бюро расследований.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Так, информатор сообщал спецслужбам о том, что происходит возле здания Конгресса. По его словам, представители Proud Boys следовали за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа. Заранее план штурма они не разрабатывали.

По данным журналистов, информатор сотрудничал с ФБР с июля 2020 года. Более того, он якобы знаком с несколькими членами Proud Boys, некоторых из которых потом обвинили в штурме Капитолия.

Напомним, 6 января, в день утверждения победы на выборах президента США Джо Байдена сторонники Трампа вышли на митинг возле здания Конгресса и захватили Капитолий. В ходе штурма здания погибли люди. После событий Трамп признал поражение на выборах и осудил беспорядки в Вашингтоне.

Также сообщалось, что 18 сентября в Вашингтоне состоялся митинг в поддержку участников штурма Капитолия. Акция протеста прошла без серьезных инцидентов и с большим количеством полиции.