405 невакцинированных от коронавируса сотрудников Нацполиции отстранены от работы после введения в действие постановления Кабмина. Об этом сообщил глава НПУ Игорь Клименко на брифинге во вторник, 9 ноября.

"405 работников вообще по Украине (отстранены от работы в Нацполиции - Ред.). Они невакцинированы, и они подвергают опасности других работников", - сообщил Клименко.

По его словам, среди сотрудников Нацполиции сейчас больны коронавирусом 2,5 тысячи человек. В то же время вакцину от ковида получили практически 95% работников.

Напомним, с понедельника, 8 ноября, в Украине не допускаются к работе правоохранители, педагоги, воспитатели детских садов и представители нескольких других профессий, которые не вакцинированы от коронавируса.

В частности, в первый день действия приказа в Днепре отстранили от работы 33 непривитых учителя, в Харьковской области - 105 педагогов.

Ранее "Страна" писала о том, что профсоюз работников образования и науки обратился к Кабинету министров с просьбой не отстранять от работы непривитых учителей, а дать им еще месяц для проведения вакцинации.

Также мы сообщали, что многие отстраненные от работы собираются отстаивать свои права в суде.