Вакцинация от коронавируса для сотрудников реабилитационных учреждений, заведений, предоставляющих социальные услуги, а также работников ряда госпредприятий станет обязательной через месяц - с 9 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом Минздрав Украины расширяет перечень профессий, для которых прививка от коронавирусной инфекции станет обязательной. Соответствующий приказ вступает в силу через месяц - с 9 декабря 2021 года.

Согласно приказу, обязательную вакцинацию вводят для работников:

Предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти.

Учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги.

Заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений.

Предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця", ряд заводов, НИИ и других предприятий).

Напомним, 7 октября Минздрав утвердил перечень профессий, для которых обязательны прививки против Covid-19. В списке были указаны сотрудники местных государственных администраций и их структурных подразделений, сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, работники всех учреждений образования от дошкольного до высшего. С 8 ноября, согласно приказу Минздрава, их должны отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Накануне сообщалось, что в Днепре отстранили от работы 33 непривитых учителя, в Харьковской области без работы оставили 105 педагогов.