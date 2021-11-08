В Харьковской и в Днепропетровской областях отстраняют от работы непривитых госслужащих.

В первый же день после введения в действие приказа об отстранении непривитых работников образования, под отстранение попали 105 учителей и 32 работников детских садов, которые не делали прививки против COVID-19. В Днепре отстранены 33 невакцинированных педагога.

Ситуацию комментирует Telegram-канал "Политика Страны":

"С мест поступают отчеты об отстранении от работы невакцинированных учителей и воспитателей детских садов.Так, в Днепре по состоянию на 18.00 отстранены 33 человека. В Харьковской области - 105 учителей и 32 работников детских садов".

В Харьковской области начали отстранять невакцинированных учителей. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что с понедельника, 8 ноября, в Украине не допускаются к работе педагоги, воспитатели детских садов и представители нескольких других профессий, которые не вакцинированы от коронавируса. Эти ограничения не соответствуют трудовому Кодексу в части сроков.

Также мы писали, что профсоюз работников образования и науки обратился к Кабинету министров с просьбой не отстранять от работы непривитых учителей, а дать им еще месяц для проведения вакцинации. В профсоюзе полагают, что отстранение от работы сотрудников уже с 8 ноября может повлечь непредсказуемые ситуации, которые приведут к нарушению требований по организации образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, невозможности замены отсутствующих педагогов.