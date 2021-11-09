Власти в Украине, да и в других странах мира, призывают своих сограждан ударно вакцинироваться от коронавируса.

По данным украинского Минздрава, 97% болеющих в тяжелой форме - это непривитые. Насчет остальных трех процентов уже высказывались подозрения, что эти люди просто купили сертификат.

И итоге у многих может создаться впечатление, что прививка - это гарантия безопасности, если ковид все же получится подхватить.

При этом в Украине есть примеры тяжелого течения ковида у вакцинированных. Хотя статистика утверждает, что привитые в большинстве случаев болеют в тяжелой форме куда реже, чем непривитые.

В целом же накопленный опыт свидетельствует, что расслабляться привитым не стоит и соблюдать меры предосторожности необходимо по-прежнему. В первую очередь эта рекомендация касается пожилых людей. Также нельзя терять бдительность и тем вакцинированным, которые заболели коронавирусом. Они должны постоянно (даже при легкой форме) быть на связи с врачами, следить за сатурацией, принимать медикаменты, чтобы не допустить осложнений.

Разбирались, какие симптомы чаще всего бывают у привитых и что пишут о своем состоянии перенесшие ковид украинцы, которые вакцинировались.

Симптомы у вакцинированных. Что говорят исследования?

Коронавирус у большинства вакцинированных часто похож на грипп или простуду, но есть симптомы-маркеры, по которым можно отличить эти заболевания. Об этом свидетельствуют иностранные исследования

Датские инфекционисты пришли к выводу, что симптомы Covid-19 у тех, кто был привит, больше напоминают обычное ОРВИ.

кашель

насморк

боль в горле

При этом датские инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн отметили, что у вакцинированных от ковида болезнь может развиваться абсолютно по-разному, как и у невакцинированных.

Вакцина не дает гарантии от госпитализации, причем касается это в основном пожилых людей. Хотя и у них все проходило не настолько критично, как у тех, кто не получил ни дозы вакцины.

Крупнейшее приложение для изучения и отслеживания симптомов коронавируса ZOE COVID Symptom Study сообщает, что наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается следующими симптомами:

головная боль

насморк

кашель

болью в горле

чихание.

А вот жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.

Статистика приложения показывает, что у вакцинированных симптомы коронавируса практически похожи на признаки простуды или гриппа, но важным отличием по-прежнему являются потеря обоняния или потеря вкуса. В любом случае заболевшим рекомендуют ограничить контакты и сделать тест, если есть подозрения.

Сообщая симптомы для ZOE COVID Symptom Study, пользователи указывают свое местоположение, возраст, пол, а также есть ли у них хронические заболевания. Исследования, основанные на данных этого приложения, были описаны в журналах Science и Nature.

Как болеют известные украинцы

Истории заболевших после вакцинации украинцев разные. У одних болезнь прошла без симптомов, у других - относительно легко, но есть случаи, когда даже после полного курса пришлось пролежать с высокой температурой и легочной недостаточностью почти месяц.

Савик Шустер сообщил о своем заболевании коронавирусом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 29 октября. Тот выпуск ток-шоу журналист провел, находясь в Италии.

По словам телеведущего, тест на коронавирус, сделанный им перед вылетом из Италии в Киев, оказался положительным. Шустер сказал, что чувствовал себя отлично и никаких симптомов болезни у него нет.

Ранее он был уже дважды вакцинирован. Первый раз в начале года китайской Sinopharm, а спустя семь месяцев после второй дозы прошел полный курс вакцинации Pfizer.

На прошлой неделе перенесла ковид и вакцинированная журналистка Соня Кошкина. По ее словам, болела она в общем 10 дней. Обошлось без госпитализации, но жаловалась на слабость.

"Благодаря вакцинации, течение относительно легкое. Легкое, значит без угрозы госпитализации. На том спасибо. В остальном - ну ее на хер эту болячку. Врагу не пожелаешь. Опять-таки: вышла сегодня в Дилу, обратно ползла полчаса...

Завтра с самого утра хочется ехать в "пятый" - на тренировку, потом на работу, вечерком еще куда-нибудь…. Но я реалист. Понимаю, что "самое интересное", блин, только начинается. И сейчас как раз нужно быть максимально осторожной. Ибо не так даже сам ковид, как его последствия…. Последствий нам не надо.

Поэтому мы помаленьку, потихоньку… Осталось до паркинга дойти. Тоже ещё задачка...", - написала она в Facebook.

В конце октября заболел и экс-глава МВД Арсен Аваков. Он написал, что обошлось без тяжелых симптомов.

"Читаю про себя в интернете, что, мол, помираю от ковида. К счастью нет!

Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю тв, читаю книжки. А это, на фото, - мои помощники - витамины! Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке.

Берегите себя!" - сообщил он в соцсети, показав фото имбиря и лимонов на фоне своего довольного лица.

Киевский врач Александр Кардонов тоже переболел коронавирусом после вакцинации. Он описал свои симптомы.

"Первые дни температура держалась до 37,5 С. Была ужасная слабость, апатия, постоянно хотелось спать. Состояние непохожее ни на что. Еще раз хочу отметить, это не обычная простуда или грипп! Вакцинация поможет перенести болезнь в легкой форме! Я вакцинирован AstraZeneca ещё в марте и да, я делал тест на антитела, которых у меня достаточно", - написал врач.

В качестве симптоматического лечения он использовал ибупрофен или парацетамол, чтобы сбить жар.

"Самый ад был на 9-й день". Как болеют простые украинцы

При этом люди, чей доступ к медицине не так прост, как у врачей, известных журналистов или экс-министров, описывают другую ситуацию. У них есть и осложнения, и высокая температура, и длительное - почти месяц - течение болезни.

В одной из групп, посвященной Covid-19 украинцы делятся своими историями заболевания коронавирусом после вакцинации "Короноваком".

Так, пользователь с ником SvetlaNa SvetlaNa из Одессы, привитая "Короноваком" летом, пишет, что переболела недавно с такими симптомами: высокая температура, которая держалась 9 дней, пневмония и дыхательная недостаточность.

"Привита Короноваком летом. Был прямой контакт с дальним родственником, который был уже болен просто не знал. Через 4 дня свалился первый член семьи. Я держалась долго около 7-8 дней. Но живем-то мы все вместе. У меня резко поднялась температура 39,3 к вечеру уже появился кашель по нарастающей, к утру я уже вставать не очень могла. Температура держалась 8-9 дней. Самый ад был именно на 8-9-10 день, потом резкое улучшение. В общей сложности болела 25 дней. Родственники отстрелялись за 5-8 дней. У меня среднетяжелое. С пневмонией и дыхательной недостаточностью, сатурацией 88-90. С осложнением на почки. У остальных членов семьи (еще 5 человек) в легкой форме без осложнений. Все подтверждены пцр", - написала одесситка.

Раиса Костоверова из Киева пишет, что в ее семье легко болезнь перенесли только те, кто вакцинировался.

"Мы переболели. Маме 83 года, в сентябре прививалась (короновак). Оооочень все легко прошло. День была температура 37,2. И немного потом вкус притупился. Всё. Я перенесла немного хуже, но тоже в очень легкой форме. У меня Пфайзер был в июле. Брат был не привит, считал себя здоровым - перенес тяжело, благо жив остался. Я миллион раз была благодарна, что мама была привита", - написала она.

Также в сети пишут, что среди постковидных симптомов у вакцинированных - хроническая усталость, общее снижение энергии и снижение когнитивных способностей (проблемы с памятью, депрессивное состояние).

По данным врачей, вакцинация действительно снижает тяжесть симптомов. Но при этом вакцинированным нельзя терять бдительность: нужно измерять сатурацию легких с помощью пульсоксиметра и быть на связи с медиками, принимая лекарства даже при легкой форме заболевания.

В противном случае появляется риск проглядеть опасность и запустить болезнь до тяжелой стадии.