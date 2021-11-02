Епископа Православной Церкви Украины Адриана (в миру Роман Кулик), который в конце октября в Киеве избил женщину, отстранили от выполнения обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ во вторник, 2 ноября.

Епифаний распорядился на период расследования отстранить Романа Кулика от исполнения архиерейских обязанностей и "благословить его воздержаться от совершения публичных богослужений".

Кроме того, он определил передать рассмотрение деля Священному Синоду для принятия надлежащего решения.

Напомним, в конце октября жительница Киева рассказала, что ее избил сосед - епископ ПЦУ. Конфликт произошел из-за собаки пострадавшей. В результате епископ набросился на женщину с кулаками, выбил из ее рук мобильный телефон, после этого он подрался и с ее мужем. Супругов епископ обозвал "сепаратистами" из-за того, что те говорят на русском языке. Инцидент произошел возле подъезда и попал на камеры наблюдения.

"Страна" подробно разобралась в скандальной истории и собрала сведения об агрессивном епископе ПЦУ. Другие соседи дома рассказали, что священник часто цепляется к ним и скандалит.