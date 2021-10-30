В Киеве женщина заявила, что ее избил сосед, который оказался епископом ПЦУ. Причиной конфликта стала собака пострадавшей.

Об этом сообщают "Факты".

Как рассказала Иванна Бережная, сосед-епископ бил и обзывал ее нецензурными словами. После этого ее руки были в синяках, болела брюшная полость и грудная клетка.

"Я даже не успела ему ответить. Даже рефлекторную сдачу не смогла дать. Так была испугана. Все произошло неожиданно", – рассказала Иванна Бережная.

По ее словам, конфликт возник из-за ее собаки той-терьера. Сначала соседи в 12 ночи звонили, стучали в дверь и угрожали успокоить собаку, хотя в это время она не лаяла. Двери тогда не открыли, а через несколько дней владелица собаки встретила соседку во дворе и попросила больше не беспокоить их ночью.

После этого Иванна собралась возвращаться домой, но внезапно из дома вылетел разъяренный сосед.

"Епископ Адриан Православной церкви Украины начал меня избивать. Мы очень боимся жить с таким человеком, который не руководит своей агрессией. Нет, он не извинился", - добавила пострадавшая. Она сказала, что когда пыталась достать телефон, чтобы снять агрессивного священника, тот отшвырнул его в клумбу.

Адриан (Кулик) титулярный епископ Шепетовский (в мире – Руслан Иванович Кулик)

После этого священнослужитель подрался с мужем Иванны. Конфликт произошел, когда супруги хотели получить видео с камер наблюдения и пытались записать на видео священника. Тут разгорелся еще один конфликт. В этот раз из-за того, что соседи-собачники разговаривают на русском языке.

"Он заявил, что мы сепаратисты, потому что мы говорим на русском языке", - сказала Иванна.

На видео видно, как священник говорит соседу, когда тот пришел к нему: "Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?"

Руслан Кулик (епископ Шепетовский Адриан) напал на соседа. Скриншот с видео

Видео нападения обнародовали в сюжете на ICTV.

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