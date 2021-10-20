В Киеве правоохранители избили мужчину металлическим ломом во время задержания. Двоим оперуполномоченным одного из подразделений главного управления Нацполиции сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры на своей странице в Facebook.

По данным Генпокуратуры, речь идет об инциденте, который произошел в феврале. Тогда столичные правоохранители во время задержания применили силу и нанесли мужчине удары ломом по голове и туловищу, его били ногами и заламывали пальцы из-за чего потерпевший потерял сознание. При этом, как добавили в сообщении, пострадавший не сопротивлялся. После этого оперативники привели его в сознание и продолжили избивать.

В Офисе Генерального прокурора, добавили, что нападавшим сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, совмещенном с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР. Сейчас решается вопрос о применении мер подозреваемым.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на Волыни полицейские избили мужчину, который пришел с заявлением о краже.

Также сообщали, как в Николаеве полицейские избили экс-нардепа при задержании по подозрению в пьяной езде.