На днях радикалы снова избили уличного темнокожего музыканта Дэна Опару, которому националисты еще весной грозились отрезать пальцы за попытку исполнять песни российского рэпера Моргенштерна в Киеве.

На этот раз неизвестные ударили Дэна по лицу прямо на Майдане, где он пел. Видео, где парень без сознания лежит на асфальте, опубликовали в молодежной соцсети TikTok очевидцы.

Они вызвали "скорую" и рассказали о случившемся: "С одного удара. В натуре? Я в а*Е, пиз*ц... та уже вызвали. Короче, походу Дэнчика на Майдане сегодня вырубили... он лежал пускал слюни", - слышна нецензурная лексика в видео.

Весной "Страна" писала про уличного музыканта Дэнчика, которого в центре Киева избили за исполнение песен Моргенштерна.

В прошлый раз хулиганов не наказали. Более того, в СБУ заявили о запрете выступлений самого Моргенштерна, творчество которого в Украине "создает культ насилия".

Напомним, концерты Моргенштерна должны были состояться в Запорожье (13 ноября), Харькове (15 ноября) и Киеве (16 ноября).