Упал и потерял сознание. В центре Киева снова избили темнокожего музыканта
На днях радикалы снова избили уличного темнокожего музыканта Дэна Опару, которому националисты еще весной грозились отрезать пальцы за попытку исполнять песни российского рэпера Моргенштерна в Киеве.
На этот раз неизвестные ударили Дэна по лицу прямо на Майдане, где он пел. Видео, где парень без сознания лежит на асфальте, опубликовали в молодежной соцсети TikTok очевидцы.
Они вызвали "скорую" и рассказали о случившемся: "С одного удара. В натуре? Я в а*Е, пиз*ц... та уже вызвали. Короче, походу Дэнчика на Майдане сегодня вырубили... он лежал пускал слюни", - слышна нецензурная лексика в видео.
Весной "Страна" писала про уличного музыканта Дэнчика, которого в центре Киева избили за исполнение песен Моргенштерна.
В прошлый раз хулиганов не наказали. Более того, в СБУ заявили о запрете выступлений самого Моргенштерна, творчество которого в Украине "создает культ насилия".
Напомним, концерты Моргенштерна должны были состояться в Запорожье (13 ноября), Харькове (15 ноября) и Киеве (16 ноября).