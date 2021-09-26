В Киеве на Майдане жестоко избили уличного музыканта. Скриншот TikTok

На днях радикалы снова избили уличного темнокожего музыканта Дэна Опару, которому националисты еще весной грозились отрезать пальцы за попытку исполнять песни российского рэпера Моргенштерна в Киеве. 

На этот раз неизвестные ударили Дэна по лицу прямо на Майдане, где он пел. Видео, где парень без сознания лежит на асфальте, опубликовали в молодежной соцсети TikTok очевидцы.

Они вызвали "скорую" и рассказали о случившемся: "С одного удара. В натуре? Я в а*Е, пиз*ц... та уже вызвали. Короче, походу Дэнчика на Майдане сегодня вырубили... он лежал пускал слюни", - слышна нецензурная лексика в видео.

Весной "Страна" писала про уличного музыканта Дэнчика, которого в центре Киева избили за исполнение песен Моргенштерна.

В прошлый раз хулиганов не наказали. Более того, в СБУ заявили о запрете выступлений самого Моргенштерна, творчество которого в Украине "создает культ насилия".

Напомним, концерты Моргенштерна должны были состояться в Запорожье (13 ноября), Харькове (15 ноября) и Киеве (16 ноября).

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