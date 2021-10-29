Происшествие случилось рано утром на центральной площади столицы. Три пассажира с особой жестокостью избили таксиста Uber, после того, как жертва попросила их надеть маски.

Об этом сообщает PavlovskyNEWS в своем Телеграм-канале.

Нападение на 26-летнего таксиста Рома произошло сегодня, 29 октября, в 6 утра на Майдане возле памятника "Глобус". К таксисту в авто сели три клиента, которые были без масок. После просьбы со стороны водителя о том, чтобы пассажиры надели маски, один из преступников начал душить жертву. Роман вырвался и выбежал из автомобиля, на улице ударом в лицо толпа повалила его на землю, после чего начала жестоко избивать ногами. В момент публичного избиения никто из проезжающих мимо не решился остановиться, чтобы остановить происходящее.

После избиения пассажиры с угрозой о расправе приказали Роману бесплатно отвести их в Бровары. Избиты и испуганный водитель такси отвез их в указанное место и вернулся в столицу. Медики зафиксировали у Романа сотрясение мозга и перелом верхней челюсти. Вероятнее всего, пострадавшему понадобится операция на лице.

Роман уже обратился за помощью в полицию. Правоохранители пообещали, что вечером приедут к пострадавшему в больницу.

Фотографии Романа до и после избиения.

Компания Uber, в свою очередь, заявила, что предоставит информацию о трех пассажирах только на запрос полиции.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что киевские полицейские во время задержания избили мужчину металлическим ломом.

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