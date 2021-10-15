В Китае 30-летняя блогерша по имени Лхамо из провинции Сычуань погибла во время прямого эфира в Douyin (китайская версия TikTok). Бывший муж девушки облил ее керосином и поджег прямо во время стрима. Его приговорили к смертной казни.

Об этом сообщает Beijing Youth Daily.

30-летняя Лхамо показывала подписчикам, как собирает горные травы, готовит и танцует. 14 сентября она вышла в эфир. Но когда началась трансляция, экран сразу потемнел и было слышно только женские крики.

По информации журналистов, в этот момент в ее дом ворвался бывший муж по имени Тан, который имел с собой нож и бензин. Экс-муж и ранее применял насилие к Ламе. Когда она ушла от него, он преследовал девушку и просил снова выйти за него. Отказ привел Лю в ярость. Что, как предполагается, и стало причиной его поступка.

Пострадавшую доставили в больницу, у нее было 90% ожогов и медикам даже удалось спасти ее, но на лечение нужно было много денег. Ее родные обратились в социальных сетях с просьбой о помощи, но из-за полученных травм она скончалась в реанимации.

За жестокость преступления Тэнг Лю приговорили к расстрелу.

Аккаунт Лхамо теперь ведет ее сестра, там она делится новостями семьи и говорит о правах женщин в Китае.

Ранее "Страна" сообщала, что в Херсонской области подросток поджег одежду пьющего мужчины. Тот сгорел заживо.

Также мы писали, что в селе Ставки Киевской области несовершеннолетняя девушка облила себя бензином и устроила самоподжог. Причина такого поступка - неразделенная любовь.