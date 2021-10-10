В пятницу вечером, 8 октября, в поселке Великая Александровка под Херсоном подросток поджег местного жителя, который, вероятно, спал пьяным на обочине около дороги. В результате полученных травм мужчина скончался.

Об том сообщается в Фейсбуке Нацполиции Херсонской области.

Около 20:15 8 октября на номер 102 полиции Херсонщины позвонила медработница из пгт Великая Александровка Бериславского района и рассказала, что на одной из улиц возле забора лежит обгоревшее тело мертвого мужчины. По указанному адресу срочно выехали следственно-оперативные группы местного подразделения полиции и областного главка. При осмотре места происшествия полицейские выяснили, что пострадавший получил ожоги в результате поджога одежды.

Во время проведения первоочередных следственно-розыскных мероприятий правоохранители также установили вероятного подозреваемого.

Как рассказал заместитель начальника следственного управления областного главка полиции Виталий Марчук, пострадавшим оказался 41-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

По мнению полиции, к совершению поджога одежды потерпевшего может быть причастен 14-летний житель поселка, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей. Подростка задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В связи с происшествием в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении особо тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

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