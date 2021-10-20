В Киеве инстаграм-блогер Алексей Остаповский обвинил пятикратного чемпиона Украины по карате Антона Черниенко, который работает консультантом в комитете правоохранительных органов Верховной Рады в том, что тот нанес ему удар, приведший к серьезной черепно-мозговой травме.

Об этом Остаповский рассказал в видеообращении.

По его словам, инцидент произошел 3 октября около 05:00, когда он с компанией вышел из караоке и вызвал такси. Остаповский говорит, что когда он отошел к ребятам попросить сигарету, один из молодых людей (его Остаповский идентифицировал как Черниенко) повалил его на землю ударом в голову.

Алексей опубликовал видео с камер наблюдения, на котором виден момент нападения.

По словам блогера, от удара у него образовалась гематома, которая могла привести к смерти, через месяц ему установят пластину в черепе. Минимум полгода он не может водить машину, летать в самолете, заниматься спортом. Каждый день он сталкивается с сильнейшими головными болями.

Остаповский заявил, что напавшая сторона пытается "замять" конфликт, благодаря связям в Раде.

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