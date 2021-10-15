Ученик шестого класса избил учительницу музыки после того, как она сделала ему замечание и забрала мобильный телефон. Инцидент произошел в Днепре в школе №94. Об этом сообщает местное издание "Наше місто" со ссылкой на дочь пострадавшей учительницы.

По ее словам, конфликт произошел из-за того, что ученик во время урока играл в телефоне и при этом щелкал орехи. Учительница сделала ему замечание, но получила в ответ поток нецензурной лексики. Тогда педагог забрала телефон. Это вызвало у школьника приступ ярости и на глазах у всего класса он с кулаками набросился на учительницу.

"Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтеками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок", - сказала дочь пострадавшей.

По ее словам, это не первое проявление агрессии у подростка по отношению к детям и педагогам. Его родители забрали документы сына из школы, так и не извинившись перед учительницей.

Сейчас комиссия учебного заведения устанавливает все обстоятельства этого происшествия.

"Правоохранительные органы примут справедливое решение об ответственности родителей за действия их ребенка. С целью недопущения унижения учителя мной лично, как директором школы, осуществляются меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщила директор школы №94 Евгения Таран.

Ранее "Страна" писала о том, что киевские школьники начали "воспитывать" учителей песней "Батько наш Бандера, Україна - мати".

Также мы сообщали, что в Виннице учительницу заподозрили в развращении школьника, ей грозит пятилетний срок.