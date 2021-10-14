Родителей молодого человека, устроившего 13 октября стрельбу в Москве возле школы, привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф 500 рублей (около 180 гривен). При этом его отец входит в руководство одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира "Лукойл".

О штрафе сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В отношении родителей молодого человека, который стрелял из страйкбольного оружия по нежилому зданию недалеко от школы на Ленинском проспекте, составили протокол по ч. 1. ст. 5.35 КоАП РФ - "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних". Они оштрафованы на 500 рублей", - сказал источник.

Между тем Телеграм-канал "112" выяснил, что стрелка зовут Александр Соболев, а его отец Егор занимаетв "Лукойле" должность начальника управления стратегического правления. Мужчина заявил, что сын "просто пошел в лес пострелять", хотя рядом со школой нет леса - только парк через дорогу.

Как рассказывала "Страна", 20 сентября в Перми 18-летний студент-первокурсник местного государственного университета устроил бойню в своем вузе и убил восемь человек.

Сегодня пермского стрелка, который лежит в больнице с ампутированной ногой, арестовали на два месяца.