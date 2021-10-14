Суд в Перми арестовал на два месяца российского студента Тимура Бекмансурова, который в сентябре устроил стрельбу в Пермском государственном национальном университете, в результате чего погибли восемь человек.

Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале в четверг, 14 октября.

Заседание суда проходило в больнице, где находится стрелок. Обвиняемого привезли в кресле-каталке.

Напомним, 20 сентября в Перми 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в государственный университет и устроил стрельбу. В результате погибли восемь человек и еще сорок три пострадали.

Накануне нападения стрелок написал в соцсетях большое сообщение. Из него следует, что теракт преступник готовил много лет и "мечтал" о нем последние несколько лет.

Также сообщалось, что стрелявшего обезвредил срочно прибывший на место происшествия лейтенант полиции Константин Калинин. После этого студента в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Через четыре дня он пришел в сознание и заявил, что ничего не помнит.

Однако перед заседанием суда Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину.