В России найден мертвым руководитель следственного управления по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, который находился на своей должности с 2018 года. Тело правоохранителя обнаружили по месту его проживания.

По предварительным данным, он покончил с собой. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

Известно, что перед своей гибелью Сарапульцев участвовал в совещании с руководством, на котором речь шла о стрельбе в Пермском университете, в результате которой 18-летний студент застрелил шестерых человек и ранил несколько десятков людей. По слухам, после этого совещания от расследования отстранили многих местных следователей, сообщает Телеграм-канала Baza.

По данным "Интерфакса", причиной самоубийства главы СКР по Пермскому краю стали проблемы в семье.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в университете Перми 18-летний студент открыл огонь из ружья. Преподаватели и студенты закрылись в аудиториях, некоторые спасались бегством через окна. Подробнее об этом можно почитать в нашей статье Колумбайн в Перми. Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек.

Стало известно, что открывший стрельбу в Пермском университете тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют.

Ранее "Страна" писала о том, что 18-летний пермский стрелок Бекмансуров находится в реанимации. Видео его ранений. Также в России назвали имя гаишника, который обезвредил пермского стрелка.