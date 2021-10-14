Российский студент Тимур Бекмансуров, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном национальном университете, полностью признал свою вину.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на слова главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

По словам Бастрыкина, студент полностью признал свою вину и сегодня, 14 октября, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 20 сентября в российской Перми 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юридического факультета, пришел в государственный университет и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек и еще сорок три пострадали. Стрелявшего обезвредил срочно прибывший на место происшествия лейтенант полиции Константин Калинин.

Также "Страна" сообщала, что при задержании пермский стрелок оказал сопротивление и был тяжело ранен. Когда он пришел в сознание, то заявил, что ничего не помнит.

Ранее мы писали, что мать Бекмансурова дала показания в полиции, она сообщила, что ее сын недавно расстался с девушкой, мечтал стать военным и давно хотел иметь оружие.