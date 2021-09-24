18-летний стрелок Тимур Бекмансуров, который в понедельник, 20 сентября, открыл огонь из ружья в учебном корпусе Пермского госуниверситета т убил шестерых человек, пришел в сознание. Об этом сообщила глава краевого Минздрава Анастасия Крутень.

"Он в сознании", - сказала чиновница.

По данным российских СМИ, у стрелка может быть амнезия, поскольку он говорит, что ничего не помнит. После прихода в сознание Бекмансуров спросил у врачей, есть ли у него родители и где они.

Также есть информация о том, что мысли Бекмансурова спутаны, он не понимает, где находится, не помнит, что случилось и периодически теряет сознание. Врачи по-прежнему не готовы давать прогнозы.

Состояние Бекмансурова оценивают как тяжелое и допросить его пока невозможно.

Известно, что врачам пришлось ампутировать Бекмансурову ногу, в которую он получил ранение.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в университете Перми 18-летний студент открыл огонь из ружья. Преподаватели и студенты закрылись в аудиториях, некоторые спасались бегством через окна. Подробнее об этом можно почитать в нашей статье Колумбайн в Перми. Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек.

Стало известно, что открывший стрельбу в Пермском университете тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют.

Ранее "Страна" писала о том, что 18-летний пермский стрелок Бекмансуров находится в реанимации и публиковала видео его ранений. Также в России назвали имя гаишника, который обезвредил пермского стрелка.