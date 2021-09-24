В США произошла очередная массовая стрельба, в ходе которой один человек был убит и еще 12 получили серьезные ранения. Трагедия произошла в супермаркете Kroger городка Коллиервилл (штат Теннеси - Ред.)

Об этом передает BBC.

По первоначальным данным полиции стрелок, вероятно покончил с собой после массового обстрела.

"Мне больно стоять перед вами сегодня, - сказал начальник полиции Коллиервилла Дейл Лейн на пресс-конференции. - Это самое ужасное событие, которое произошло в истории города".

По его словам, некоторые из двенадцати раненых получили "очень серьезные травмы", а один скончался на месте.

"Мы нашли людей, прячущихся в морозильных камерах и запертых офисах, - добавил Чиф Лейн. - Они сделали то, чему их научили - бежать, прятаться, сражаться. Одного сотрудника сотрудники спасли с крыши здания".

Полиция не опознала нападавшего и не сообщила никаких возможных мотивов нападения. Проверяется информация о том, что он мог быть сотрудником Kroger.

Ранее "Страна" сообщала, что неизвестный стрелок открыл огонь по людям в Финиксе, 1 человек убит и 12 ранены.