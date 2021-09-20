В один день с расстрелом студентов Государственного университета Перми произошла стрельба в школе американского Ньюпорт-Ньюса (штат Вирджиния). Там неизвестный ранил двух человек.

Об этом сообщает городской департамент полиции.

По данным правоохранителей, 20 сентября в средней школе Heritage раздались выстрелы. В результате получили ранения 17-летние девушка и молодой человек, их госпитализировали. Юноша получил огнестрельное ранение лица, а девушке прострелили колено. Угрозы их жизням нет.

Также травмы получили еще два человека, но они не связаны с выстрелами.

Из-за инцидента ученики школы были эвакуированы. Также власти на всякий случай закрыли соседнюю начальную школу Achievable Dream Academy.

Подозреваемого пока не поймали, но его точно уже нет в школе.

На месте происшествия полиция нашла некие улики, которые не перечисляет. По рабочей версии, стрелок был знаком с потерпевшими.

На месте стрельбы работают сотрудники полиции и ФБР.

Ранее "Страна" сообщала о кровавой бойне в школе Флориды, где бывший ученик, 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек.

Также мы писали о похожей трагедии со стрельбой в школе Казани, которая произошла весной.