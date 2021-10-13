В среду, 13 октября, в Москве произошла стрельба в школе. Парень устроил стрельбу возле учебного заведения на Ленинском проспекте российской столицы и скрылся.

Об этом сообщает ТАСС.

"Около одной из школ на Ленинском проспекте неизвестный, предположительно из автомата, устроил стрельбу. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте ЧП работает ОМОН", - рассказал источник издания в правоохранительных органах.

По информации Телеграм-каналов "Mash" и "112" инцидент произошел в школе №1260. В городе был введен план "Сирена", школьников не выпускали из здания. Также оцепляли соседнюю школу №1265. Ученики школы забаррикадировались в классах сразу когда началась стрельба.

Стрелка удалось задержать, им оказался подросток, который живет недалеко от данной школы. Его ружье оказалось страйкобольным.

Напомним, 20 сентября в российской Перми 18-летний студент открыл огонь из ружья в университете. Преподаватели и студенты закрылись в аудиториях, некоторые спасались бегством через окна. Но стрелок успел убить шестерых человек и ранить более 20.

Также "Страна" сообщала, что после драки двух учеников в техасской школе началась стрельба.