В Рязанской области ученик расклеил объявления, в которых угрожал в скором времени расстрелять школу №1 в Новомичуринске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону, передает ТАСС.

"Сегодня в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД и УФСБ России по Рязанской области установлена личность автора записки с угрозами в адрес школы. Им оказался учащийся, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности. Высказывания реальной угрозы не представляли. Причины также установлены. В отношении малолетнего и его родителей принимаются меры профилактического характера", - рассказали правоохранители.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что поводом для угроз со стороны ребенка стали эмоциональные причины.

Напомним, что в понедельник, 20 сентября, в университете Перми 18-летний студент открыл огонь из ружья. Преподаватели и студенты закрылись в аудиториях, некоторые спасались бегством через окна. Подробнее об этом можно почитать в нашей статье "Колумбайн в Перми. Как студент-первокурсник устроил бойню в своем вузе и застрелил 8 человек".

Пермский стрелок тщательно готовился к атаке и допускал, что его ликвидируют.

Ранее "Страна" писала о том, что 18-летний пермский стрелок Бекмансуров находится в реанимации и публиковала видео его ранений. Также в России назвали имя гаишника, который обезвредил пермского стрелка.