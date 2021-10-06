Стали известны подробности массовой стрельба утром 6 октября (вечером по Киеву) в средней школе Тимбервью города Арлингтон (штат Техас). Пальба началась после драки двух учеников.

Видео довольно жестокой потасовки появилось в интернете.

На кадрах видно, как мутузят друг друга два чернокожих подростка.

Как драка перетекла в стрельбу, непонятно. Но во время нее были ранены четыре человека.

После стрельбы устроивший ее юноша, ученик школы, сбежал. В Твиттере полиции города появилась его фотография. На ней изображен 18-летний афроамериканец Тимоти Джордж Симпкинс.

Позже появилась информация, что подозреваемый задержан. Его уже обвинили по нескольким пунктам в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах. Полиция осмотрела здание школы и объявила, что ученики были эвакуированы и находятся в безопасности.

Ранее "Страна" рассказывала о том, что в школе Арлингтона стреляют и ученики забаррикадировались в классах.

А в конце сентября мы подробно писали о трагедии в Перми, где 18-летний Тимур Бекмансуров, студент первого курса юрфака, устроил бойню в местном государственном университете. Он убил восемь человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.