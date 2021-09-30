В четверг, 30 сентября, жители Броваров (Киевская область) услышали звуки выстрелов. Пользователи социальных сетей обнародовали ваидео, на котором отчетливо слышна стрельба.

Как рассказал "Стране" источник в Министерстве внутренних дел, это не разборки местных криминалитетов, а учения.

"Ничего связанного с криминалом, учения", - сказал наш собеседник.

Напомним, стрельба в Броварах раздавалась и весной прошлого года. Однако в тот раз это были не учения, а разборки между маршрутчиками, которые не смогли поделить рынок после выхода из карантина. В перестрелки участвовали несколько десятков человек, десять из них впоследствии задержали сотрудники правоохранительных органов. Как оказалось, это был конфликт между официально зарегистрированными перевозчиками с нелегальными, которые развернули свою деятельность во время карантина из-за коронавируса.

Также "Страна" сообщала, в Киеве конфликт между водителем автомобиля и пассажиром другой машины перерос в стрельбу. Пассажиру, который достал пистолет и выстрелил в автомобиль, грозит до семи лет лишения свободы.