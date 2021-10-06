В США произошла очередная массовая стрельба. Утром 6 октября (вечером по Киеву) в средней школе Тимбервью техасского города Арлингтон неизвестный ранил нескольких человек.

Об этом сообщает NBC.

В полиции заявили, что начали расследование стрельбы в учебном учреждении. Пока известно, что из-за звуков выстрелов ученики и сотрудники школы вынуждены были закрыться в классах и кабинетах, в школу никого не допускали.

Из-за стрельбы есть пострадавшие, однако точное их число не называется.

Журналисты видели пятерых сотрудников полиции с ружьями, бегущих со школьной стоянки в здание учебного заведения.

Власти попросили родителей учеников школы подойти в Центр зрелищных искусств, куда планируют доставить эвакуированных школьников.

В начале лета в Техасе тоже произошла стрельба, о ней рассказывала "Страна". Тогда в городе Остин неизвестный устроил пальбу в развлекательном центре. В результате происшествия были ранены 13 человек, из них двоих госпитализировали в критическом состоянии.

А недавно мы публиковали фото из реанимации россиянина Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском государственном национальном университете.