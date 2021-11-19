Уроженка Казахской ССР Сауле Омарова, выдвинутая президентом США Джо Байденом на одну из должностей в Минфине, 26 лет назад попалась на краже в универмаге.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицейский отчет.

Омарову задержали в 1995 году, когда ей было 28 лет. По данным канала, в одном из универмагов в штате Висконсин она украла четыре пары обуви, два флакона одеколона, два ремня и носки на общую сумму 214 долларов. Молодая женщина во всем созналась сама и заплатила за краденые вещи. Обвинение с нее сняли.



Fox News отмечает, что в сенате, который должен утвердить Омарову, знают об этом случае, а Белый дом продолжает поддерживать ее кандидатуру.

В ноябре Байден выдвинул уроженку СССР на пост регулятора банков в казначействе. В случае назначения в ее ведение войдут крупнейшие финансовые учреждения страны. С намерением администрации Байдена отдать это место Омаровой согласны не все. Банковское лобби критикует ее за предполагаемую враждебность, а республиканцы критикуют ее за левые взгляды.



Сейчас Омарова является профессором в престижном Корнеллском университете.

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