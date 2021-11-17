Почти половина американцев сомневаются в психическом здоровье президента Джо Байдена - самого старого человека, когда-либо принимавшего присягу в Белом доме.

Об этом свидетельствуют данные опроса газеты Politico и компании Morning Consult.

Только 40 процентов опрошенных согласились с утверждением, что Байден физически здоров, а 50 процентов не согласились. Этот 10-процентный разрыв нельзя считать погрешностью.

Что касается вопроса о том, является ли Байден психически здоровым, мнения людей разделились почти поровну: 46% ответили, что да, а 48% не согласились с этим утверждением.

Также исследование показало, что 44% респондентов положительно оценивают работу Байдена, а 53% - не одобряют. Рейтинг одобрения Байдена практически не изменился за последние две недели: он составлял 46 процентов на прошлой неделе и 45 процентов неделей ранее.

Опрос установил, что многие американцы не считают Байдена энергичным (26%) и сильным лидером (17%).

Исследование проводилось на фоне постоянных разговоров в США о том, сможет ли Байден, которому в субботу исполнится 79 лет, баллотироваться на переизбрание через три года, и ростом обеспокоенности демократов старением верхушки партии. Байден заявил, что он снова будет баллотироваться, но некоторые его давние союзники сомневаются в такой необходимости.

К тому же рейтинг одобрения Байдена начал падать после ухода США из Афганистана. Разрушительные последствия штамма коронавируса "дельта", склоки в Конгрессе и состояние экономики усугубили проблемы Байдена.

Опрос проводился 13-15 ноября, в нем приняли участие 1 998 американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.

"Страна" не раз писала, как Байден заговаривается и теряет над собой контроль прямо на публике. Например, недавно он уснул на конференции по климату в Глазго.

А весной Байден назвал Камалу Харрис "нашим президентом".