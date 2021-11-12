Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию. Выступая перед большим количеством людей 11 ноября в Арлингтоне на вечере в честь Дня ветеранов, он назвал темнокожего бейсболиста Сатчела Пейджа великим негром.

Отрывок речи с этой цитатой разлетелся по Ютуб-каналам и соцсетям.

Глава Белого дома рассказал, что в 1940-х годах темнокожий бейсболист Сатчел Пейдж сделал удачную подачу. Игроку так называемой негритянской лиги на тот момент было 47 лет - что является внушительным возрастом для профессионального спортсмена. Пейдж позже заявил: "Сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам?"

"Я взял на вооружение подход великого негра своего времени", - заявил Джо Байден, имея в виду вневозрастной взгляд спортсмена на жизнь.

Фразу принялись бурно обсуждать в США. Пресса включила ее в список самых значительных промахов Байдена, а хэштег RacistJoe (расист Джо) попал в тренды американского Twitter.

Роберт Лерой "Сатчел" Пейдж - (7 июля 1906, Мобил, Алабама, США - 8 июня 1982, Канзас-Сити, Миссури, США) - американский бейсболист, выступавший на позиции питчера в Негритянской и после отмены сегрегации в Главной бейсбольной лиге. Пейдж был праворуким питчером и старейшим новичком Главной бейсбольной лиги. После успешной игры в командах Негритянской лиги, он в возрасте 42 лет дебютировал в Высшей лиге за Кливленд Индианс. Пейдж был первым черным питчером, сыгравшим в Американской лиге, и седьмым чернокожим игроком, сыгравшим в Высшей бейсбольной лиге. В 1948 году Пейдж стал первым игроком, игравшим в негритянских лигах и участвовавшим в Мировой серии. Он впервые вышел за команду "Сент-Луис Браунс" в возрасте 50-ти лет и дважды представлял ее на матчах всех звезд в 1952 и 1953 гг. Его профессиональная бейсбольная карьера продолжалась более 40 лет. Он стал первым игроком Негритянской лиги, избранным в Национальный зал славы бейсбола. Один из самых популярных бейсболистов в истории

В последнее время у Байдена все чаще проявляются признаки преклонного возраста. Так, недавно он на короткое время уснул на конференции по климату в Глазго.

А в октябре Байден назвал градоначальницу Чикаго "мистер мэр" и запутался в Огайо и Пенсильвании.