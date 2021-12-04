Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался принимать чьи-либо "красные линии" в ситуации на Украине. Кроме того, глава Штатом заявил о том, что намерен провести с президентом РФ долгий разговор.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистский пул Белого дома.

"Я не приму ничьих красных линий", - сказал Байден.

Кроме того он заявил, что рассчитывает на долгий разговор с президентов Российской Федерации Владимиром Путиным.

"Мы давно знаем о российских действиях и я ожидаю, что у нас будет долгий разговор", - таков был ответ Байдена на вопрос о том, как предотвратить вторжение России на Украину.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 30 ноября, Владимир Путин выступил с большой речью перед участниками инвестиционного форума "Россия зовет". В своем выступлении Путин довольно детально остановился на проблеме российско-украинских отношений. В частности, он выразил надежду, что ситуация с Украиной не дойдет до появления "красных линий".

Кроме того, мы также писали о том, что официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова по окончанию заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге заявила о том, что вступление Украины в Альянс является "красной линией" для России.