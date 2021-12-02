Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова по окончанию заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге заявила о том, что вступление Украины в Альянс является "красной линией" для России.

Комментарий Марии Захаровой опубликован на сайте МИД.

"Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, – "красная линия". Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе", - сказала Захарова.

Кроме того, она также заявила, что на заседании в адрес России звучали обвинения, что "мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории".

"Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения", - сказала представитель МИД.

Ранее "Страна" сообщала о том, что по прогнозу отставного офицера американской военной разведки Ребекки Коффлер, в случае военного противостояния с Россией из-за Украины США ожидают катастрофические потери.

Кроме того, мы писали о том, что президент России Владимир Путин, который ранее назвал "красными линиями" появление в Украине ударных ракетных комплексов, предложил НАТО заключить стратегическое соглашение, по которому Альянс берет на себя обязательство не расширяться не восток.