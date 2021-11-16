Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находится в Киеве с рабочим визитом. На встрече обсуждался традиционный в последнее время набор тем: вступление Украины в НАТО, борьба с "Северным потоком - 2" и сотрудничество в обороне.

Пресс-релиз о встрече опубликовал Офис президента.

Как сказано в отчете о мероприятии, Зеленский первым делом поблагодарил Уоллеса "за непреклонную поддержку со стороны Великобритании независимости и территориальной целостности нашего государства в его международно признанных границах".

Также Зеленский приветствовал подписание украинско-британского двустороннего рамочного соглашения об официальной кредитной поддержке развития возможностей украинского флота на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов.

"Великобритания стала нашим ключевым партнером по вопросу развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы", – сказал президент.

Также он рассказал британскому министру о вызовах, возникающих перед Украиной в районе Черного и Азовского морей.

Собеседники обменялись мнениями по поводу международных шагов, необходимых для восстановления безопасного режима судоходства в регионе, и важности дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Зеленский подчеркнул необходимость последовательных шагов для обеспечения реализации стремлений Украины по приобретению в недалекой перспективе полноценного членства в НАТО.

Президент отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

Отдельно Зеленский напомнил о недавних заявлениях премьер-министра Великобритании и главы британского внешнеполитического ведомства, которые заверяли в поддержке нашего государства в контексте противодействия реализации проекта "Северный поток – 2".

Как сообщала "Страна", на днях Зеленский призвал сенат США поддержать санкции против "Северного потока - 2".

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